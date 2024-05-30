رئيس الوزراء يشدد على أهمية تطوير جهاز مكافحة الإرهاب وقدراته الميدانية والتكنولوجية

2024-05-30 23:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعشد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على أهمية تطوير جهاز مكافحة الإرهاب وقدراته الميدانية والتكنولوجية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اجرى مساء اليوم الخميس، زيارة إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب، إطلع خلالها على مستويات الجهوزية والاستعداد لدى قيادات وآمري تشكيلات الجهاز ووحداته، وفور الوصول إلى مقر قيادة الجهاز، اجتمع بالضبّاط القادة والآمرين، واستمع إلى إيجاز أمني وعسكري قدمه السيد رئيس الجهاز، تضمن عرضاً لأهم خطوات التطوير واستدامة القدرات الميدانية والفنية والحركات لوحدات الجهاز".واشار السوداني، بحسب البيان، إلى أن "مهمة الجهاز تتعدى مكافحة الارهاب الى التصدي لكل مهددات الأمن الوطني، ليشتمل على مواجة مُختلف التحدّيات الأمنية، إذ أن التهديدات لم تعد تتمثل بفلول داعش المندحرة، بل يتوجب الاستعداد للتعامل مع أي محاولة عبث تحاول الإساءة للأمن والاستقرار المجتمعي".وبيّن "أهمية الأمن والاستقرار لنجاح خطط تقديم الخدمات للمواطنين، وأن الحكومة قد نجحت في إدارة معادلة العمل الخدمي في ظل تأمين الاستقرار الأمني، وبما يقطع الطريق على المتربصين بالعملية السياسية"، مشيراً الى أن "العوامل التي تسعى الى الفوضى، تستهدف العبث بمقدرات العراق، والسيطرة على القرار الأمني والسياسي وإيقاف حركة النمو".وتطرق السوداني الى "ضرورة العمل على بناء دور أكبر لتشكيلات الجهاز في المضمار الاستخباري والفني، واعتماد التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية المتطوّرة"، مشدداً على "الابتعاد عن أي تأثيرات سياسية أو اجتماعية قد تؤثر في مهنية أداء الواجب".واستذكر "بفخر واعتزاز تضحيات الأبطال الشهداء من منتسبي الجهاز"، مؤكداً "وجوب بذل كل الجهود لرعاية عوائل الشهداء، وكذلك أن تكون حقوق المنتسبين ضمن أولوية العمل الإداري لقيادة الجهاز؛ لتوفير كل أسباب الرعاية لهم وضمان حقوقهم".