بعد لقائه المالكي والعامري والخزعلي.. مسرور بارزاني: نأمل سماع أخبار جيدة للمواطنين

2024-05-30 23:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الخميس، عن أمله بسماع أخبار جيدة للمواطنين، وذلك عقب سلسلة لقاءات ثنائية مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، وقادة عدد من القوى السياسية في بغداد.

وقال بارزاني، في حديث للصحفيين ببغداد: "أدينا كل ما علينا من واجبات، وبذلنا كل الجهد لعدم إقحام الرواتب بالمسائل السياسية، ويبقى على بغداد الآن أداء مسؤولياتها، وأنا لدي أمل بسماع أخبار جيدة للمواطنين".

وأضاف مسرور بارزاني، أن "الجهات المعنية ستعقد اجتماعاتها في بغداد الأسبوع المقبل، لبحث مسألة استئناف صادرات النفط من حقول إقليم كوردستان".

في السياق، كتب مسرور بارزاني، في تدوينة له على منصة إكس: "كان من الجيد رؤية هادي العامري.. اتفقنا أنا وهو على أن موظفي حكومة إقليم كوردستان لهم الحق في اختيار البنك الذي يتعاملون معه لتلقي الرواتب، وذلك تماشيا مع بقية العراق".

وتابع: "‏كما حثثته (العامري) على مواصلة دعم حق حكومة إقليم كوردستان في الحصول على مدفوعات منتظمة وميزانية عادلة".

إلى ذلك، بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأوضاع العامة في العراق وخطوات معالجة المشكلات بين اربيل وبغداد.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن مسرور بارزاني اجتمع مساء اليوم، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لافتا الى ان الجانبين بحثا الاوضاع العامة في العراق وخطوات حل المشكلات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

وأضاف البيان ان الجانبين شددا على حل المشكلات عن طريق الحوار واحترام النظام الاتحادي وكيان اقليم كوردستان الدستوري وحماية حقوق شعب كوردستان وخصوصا حصة الاقليم من الموازنة العامة والاستحقاقات المالية للاقليم في اطار الموازنة الاتحادية العامة.

واشار البيان الى ان الجانبين شددا على اهمية الاستمرار في التنسيق والتعاون بين القوى والاطراف السياسية العراقية من اجل اجتياز المشكلات والعراقيل استنادا الى اتفاق الاطراف السياسية في ائتلاف ادارة الدولة والبرنامج الوزاري للحكومة الاتحادية.

وفي وقت سابق، أكد السوداني ومسرور بارزاني، على مواصلة الاجتماعات والحوار البنّاء؛ بهدف معالجتها وفق القانون وأحكام الدستور، بما يحقق المصلحة العليا للبلد.

ووصل بارزاني، صباح الخميس، إلى بغداد لإجراء مباحثات مع السوداني وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، إلى جانب لقاءات مع زعماء وقادة القوى السياسية، بشأن آخر التطورات على الساحتين السياسية والأمنية في العراق، والتأكيد على حل القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وبالأخص تأمين رواتب مواطني إقليم كوردستان وضمان حقوقهم ومستحقاتهم المالية.