2024-05-30 23:30:07 - المصدر: منصة إيشان

تحدث ئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن وجود جهات تسعى للسيطرة على “القرار السياسي والأمني في العراق”. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اجرى مساء اليوم الخميس، زيارة إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب، إطلع خلالها على مستويات الجهوزية والاستعداد لدى قيادات […]

ظهرت المقالة السوداني يحذر من مخطط “للسيطرة على القرار السياسي والأمني” أولاً على ايشان.