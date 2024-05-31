بعد إعلان الضوابط الـ 10.. عمليات بغداد تعلن عن إجراءات جديدة لسائق الدلفري (فيديو)

2024-05-31 00:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، (30 ايار 2024)، عن اجراءات جديدة لسائقي درجات خدمة التوصيل (الدلفري) والدراجات النارية في العاصمة.

يذكر ان وزارة الداخلية، أعلنت في 21 من ايار الجاري، قرب الإعلان عن آليات جديدة لتنقل دراجات التوصيل (الدلفري) في الشوارع "بهدف تنظيم سيرها وضمان انسيابية مرورها في مختلف السيطرات المتواجدة في جميع مناطق البلاد".

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "تم تحديد 10 ضوابط بهذا الشأن بينها تتعلق بالاشخاص من حيث تدقيق العاملين أمنياً في خدمة التوصيل (الدلفري) وأخذ تعهدات خطية كاملة من أصحاب المحال والمتاجر الذين لديهم عاملين بهذه الخدمة بعدم تشغيل هؤلاء العاملين اذا كانت دراجاتهم النارية غير مسجل في دوائر المرور".

وأضاف كما تتضمن الضوابط "توحيد جميع ألوان دراجات (الدلفري) واللون المقترح هو اللون الأصفر، وسيكون هناك شريط (ستيكر) مثبت على الدراجة ويشير الى انه مسجل مرورياً".

وتابع ميري كما ستشدد الضوابط والآليات الجديدة على "اجراءات السلامة والوقاية بالزام السائقين ارتداء الخوذة وستكون معالمهم واضحة لدى الأجهزة الأمنية وتمنح لهم تسهيلات في الحركة والتجوال والتنقلات وأي شخص يخالف هذه الضوابط سيتعرض للمساءلة القانونية".

ونوه متحدث الداخلية الى، ان "الضوابط في اطارها العام تمت المصادقة عليها وارسلت الى مديرية المرور العامة وستحدث البيانات بشكل مستمر وسنعلن السقف الزمني الخاص بتنفيذها، وبموجبها سيكون جميع سائقي الدلفري معلومي الهوية".

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