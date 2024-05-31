المالكي وبارزاني يؤكدان على أهمية إدامة التنسيق والتعاون والتفاهم بين القوى والأطراف السياسية

2024-05-31 00:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الخميس، على أهمية إدامة التنسيق والتعاون والتفاهم بين القوى والأطراف السياسية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، أن "المالكي استقبل بمكتبه مساء اليوم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد ، كما تم التداول في القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم وكيفية ايجاد حلول تنهي هذه القضايا بشكل كامل ونهائي".وشدد الجانبان، بحسب البيان، على "أهمية إدامة التنسيق والتعاون والتفاهم بين القوى والأطراف السياسية ، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويذلّل جميع التحديات والعقبات، على ضوء اتفاق الأطراف السياسية في إدارة الدولة والمنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية".