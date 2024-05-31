تسجيل ألفي إصابة "متراكمة" بمرض الكبد الفايروسي في محافظة عراقية

2024-05-31 00:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أكد مدير ناحية يثرب في صلاح الدين حارث عبد النبي، اليوم الخميس (30 ايار 2024)، تسجيل أكثر من ألفي إصابة بمرض الكبد الفيروسي.

وقال عبد النبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اجمالي الإصابات المتراكمة لنحو 15 سنة بمرض الكبد الفيروسي في ناحية يثرب يصل الى ألفي إصابة ومن كل الاعمار"، لافتا الى ان "معدلات الإصابات الجديدة في الأشهر الأخيرة مرتفع".

وأضاف أن "أسباب انتقال الفيروس متعددة منها عن طريق مهن الحلاقة ورزق الابر والحجامة والاسنان وغيرها لكن الامر يحتاج الى تحقيق شامل لمعرفة الأسباب الاخرى لاتساع دائرة الإصابات خاصة وان 4 حالات توفيت بسبب المرض في السنوات الماضية".

واشار الى ان "يثرب هي الاعلى على مستوى صلاح الدين بمعدل الإصابات المتراكم بالكبد الفيروسي وهو لا يستثني اي فئة عمرية اي هناك اصابات من كل الاعمار".

ومؤخرًا بدأت العديد من المدن والمحافظات العراقية تشهد ارتفاعا باصابات الايدز، فيما يرجع مختصون ارتفاع الإصابات الفايروسية المتمثلة بالتهاب الكبد الفيروسي والايدز، الى انتشار الأدوات الملوثة المستخدمة ولاسيما فيما يتعلق بمراكز التجميل.