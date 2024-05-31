2024-05-31 00:30:08 - المصدر: منصة إيشان

انهال رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر على سيدة فلسطينية كريمة ترقد في مدينة الطب بالعاصمة بغداد، “لثماً وتقبيلا”، ليقول للمتابعين على منصاته في مواقع التواصل الإنترنت أنه “لم يبع القضية” وإن ما يجري في غزة بـ”قلبه و عقله”. وقال في شريط مصور، نشره مكتبه الإعلامي وهو “يضحك” مع طفل فلسطيني جريح، “من تطيب ترجع لغزة، […]

ظهرت المقالة لم يرسل “تكتك” مساعدات لغزة.. الخنجر “يستعرض” بجرحى العدوان الإسرائيلي “ويقبل” أياديهم أولاً على ايشان.