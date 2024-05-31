بسبب قوة الدولار.. الذهب ينخفض لليوم الثاني على التوالي

2024-05-31 01:18:06 - المصدر: قناة الثامنة

استمرت أسعار الذهب بالتراجع لليوم الثاني على التوالي، نتيجة صعود الدولار وعوائد السندات وانحسار التوقعات بشأن خفض الفائدة الأميركية قريباً. وتراجع سعر عقود الذهب الأميركية خلال 24 ساعة ليصل لنحو 2328 دولار، كما وتراجع الذهب في المعاملات الفورية الى 2330 دولار للاونصة. ويتعرض المعدن الثمين لضغوط هبوطية مع تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة الأميركية التي تحوم حول أعلى مستوياتها منذ 23 عاماً. وانخفض الذهب بأكثر من 100 دولار منذ أن وصل إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار في 20 مايو/ آيار، اما الدولار فقد ارتفع بنسبة 0.5 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس