الصحة: 20 بالمئة من العراقيين البالغين يدخنون

2024-05-31 02:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن 20 بالمئة من العراقيين البالغين يدخنون.وقال معاون مدير برنامج مكافحة التبغ، في الوزارة، وسيم كيلان في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "20 بالمئة من العراقيين الذين بلغوا ال18 او اكثر يدخنون التبغ بمختلف انواعه، فيما يعاني 40 - 50 بالمئة من العراقيين من التدخين السلبي بسبب تعرضهم غير المباشر الى دخان التبغ"،مبيناً أن "الغالبية العظمى من المدخنيين هم من الرجال".وأضاف أن "الانفاق على التدخين يصل الى 6 مليارات دينار يوميا، فيما شخصنا وجود مواد سامة واخرى مخدرة في السكائر العادية والالكترونية والمعسل"، مشيرا الى أن "السكائر الالكترنية تحتوي على 127 مادة سامة بينها الرصاص".وتابع: "نتوقع تسجيل حالة وفاة كل 10 دقائق بسبب التدخين في العراق، كما أن التدخين مبكراً يؤثر على نمو الدماغ، حيث توجد اليوم سكائر الكترونية على شكل (مقطاط) في المدارس".ولفت الى ان "هناك صعوبات تعترض تطبيق قانون مكافحة التبغ، ولكن هناك مشروع قانون جديد في البرلمان للحماية من اضرار التبغ، فيه اليات واضحة للتطبيق ".