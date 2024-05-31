2024-05-31 02:24:07 - المصدر: منصة إيشان

علّق رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، على قرارات محكمة التمييز التي صدرت مؤخراً وأعدمت قرارا باتا وملزما للمحكمة الاتحادية، وفيما قال إنه “لا يسعى للعودة إلى العمل النيابي”، أشار إلى من وصفهم بـ “الخيرين” بأنهم سيضعون حداً لعدم الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات. وقال الحلبوسي خلال رسالة له في إحدى المجموعات عبر الواتس آب: “لن […]

ظهرت المقالة “الخيّرون سيضعون حدّاً”.. الحلبوسي يعلق على قرارات محكمة التمييز: لن أسعى إلى العودة للعمل النيابي أولاً على ايشان.