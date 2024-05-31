مع ارتفاع درجات الحرارة .. تراجع ساعات إمداد الطاقة الكهربائية في العراق

2024-05-31 08:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت ساعات إمداد الطاقة الكهربائية بشكل ملحوظ في العاصمة بغداد وباقي المحافظات العراقية ما عدا اقليم كوردستان مع ارتفاع درجات الحرارة وبدء موسم الصيف.

وشكا سكان لوكالة شفق نيوز، من قلة ساعات إمداد الطاقة من شبكة منظومة الكهرباء الوطنية، معبرين عن استيائهم من هذا الوضع.

وطالبوا بتحرك من قبل وزارة الكهرباء، وايجاد حلول لهذه الأزمة.

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 درجة مئوية.