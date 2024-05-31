خطة فليك تجمد صفقة برشلونة المضمونة

2024-05-31 08:24:03 - المصدر: واع

متابعة - واعقرر نادي برشلونة، إرجاء أولى صفقاته في عهد المدرب الألماني هانز فليك، الذي تعاقد معه الأربعاء الماضي خلفا لتشافي هيرنانديز.وكانت تقارير صحفية قد أفادت مؤخراً بقرب تعاقد البارسا مع (جويدو رودريجيز) لاعب ريال بيتيس، استجابة لطلب تشافي، بالتعاقد مع لاعب ارتكاز.لكن صحيفة "سبورت" أشارت إلى احتمالية تجميد الصفقة، لحين معرفة طلبات فليك، الذي يفضل اللعب بطريقة (4-2-3-1).وهذا يعني أن الخطة لن تكون معتمدة على ارتكاز حقيقي، بل سيعول فليك على ثنائي وسط يتمتع بقدرات هجومية ودفاعية.ولا ينطبق ذلك على رودريجيز، الذي يميل أكثر للعب أمام خط الدفاع، وهو ما كان يتماشى مع مطلب تشافي، الذي أقيل من منصبه.وأوضحت الصحيفة إلى حاجة فليك لبعض الوقت، من أجل التعرف على تشكيلته الحالية، ومعرفة متطلباته والمراكز الذي يحتاج لتعزيزها في الميركاتو.وأفادت أيضا بأنه من غير المعروف موقف اللاعب الأرجنتيني، بشأن انتظاره قرار برشلونة بعد عدة أسابيع، أو حسم مستقبله سريعاً.المصدر : كورة