انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات البنزين الأميركية

2024-05-31 08:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، في أعقاب ارتفاع مفاجئ في مخزونات البنزين الأميركية ووسط استيعاب المستثمرين لتصريحات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بأنه من السابق لأوانه البدء في دراسة خفض أسعار الفائدة.

هبطت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.15 بالمئة ليجري تداولها عند 81.74 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0008 بتوقيت غرينتش، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.22 بالمئة إلى 77.74 دولارا.

في غضون ذلك، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الخميس أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 4.2 ملايين برميل إلى 454.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مايو، مقارنة مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بسحب قدره 1.9 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة مقابل توقعات بأن الطلب سيكون أعلى قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة بسبب عطلة يوم الذكرى التي تشير إلى بداية موسم القيادة الصيفي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن المخزونات ارتفعت مليوني برميل خلال الأسبوع إلى 228.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 400 ألف برميل.

وفي شأن آخر، يعمل تحالف أوبك+ على اتفاق معقد من أجل التوافق عليه في اجتماعه القادم الأحد من شأنه أن يسمح بتمديد بعض التخفيضات الحادة في إنتاج النفط حتى عام 2025، حسبما ذكرت "رويترز" نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على مناقشات أوبك+ أمس الخميس.

ويقدَر الخفض الحالي في إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول بقيادة السعودية وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، بنحو 5.86 ملايين برميل يوميا أي ما يعادل حوالي 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.