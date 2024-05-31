اسعار البنزين الامريكية تدفع النفط الى المنطقة الحمراء

2024-05-31 09:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، في أعقاب ارتفاع مفاجئ في مخزونات البنزين الأمريكية ووسط استيعاب المستثمرين لتصريحات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنه من السابق لأوانه البدء في دراسة خفض أسعار الفائدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.15 بالمئة ليجري تداولها عند 81.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0008 بتوقيت غرينتش، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.22 بالمئة إلى 77.74 دولار.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان إنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن الاحتمالات التصاعدية للتضخم رغم التباطؤ في الفترة الماضية، محذرة من أن المركزي الأميركي بحاجة إلى أن يكون مرنا وأن يُبقي "جميع الخيارات على الطاولة" بينما يراقب البيانات ويحدد كيفية الاستجابة.

وأضافت في فعالية "من المهم حقا ألا نلزم أنفسنا بأي مسار معين للسياسة النقدية.. وأعتقد أنه من السابق لأوانه التفكير حقا في خفض أسعار الفائدة".

في غضون ذلك، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الخميس أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 4.2 مليون برميل إلى 454.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 آيار/ مايو، مقارنة مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بسحب قدره 1.9 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة مقابل توقعات بأن الطلب سيكون أعلى قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة بسبب عطلة يوم الذكرى التي تشير إلى بداية موسم القيادة الصيفي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن المخزونات ارتفعت مليوني برميل خلال الأسبوع إلى 228.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 400 ألف برميل.

وفي شأن آخر، يعمل تحالف أوبك+ على اتفاق معقد من أجل التوافق عليه في اجتماعه القادم الأحد من شأنه أن يسمح بتمديد بعض التخفيضات الحادة في إنتاج النفط حتى عام 2025، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على مناقشات أوبك+ أمس الخميس.

ويقدَر الخفض الحالي في إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول بقيادة السعودية وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، بنحو 5.86 مليون برميل يوميا أي ما يعادل حوالي 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.

المصدر: وكالات