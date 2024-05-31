ريفالدو يتوقع الفائز في نهائي دوري الأبطال

2024-05-31 09:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف الأسطورة البرازيلية ريفالدو، عن توقعاته للفريق الذي سيفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامته بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد، على ملعب ويمبلي يوم غدٍ السبت.وقال ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة (مترو): "ريال مدريد هو المرشح في النهائي، قبل بضعة أسابيع، قلت إنها ستكون مباراة بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، لذلك توقعي كان صحيحاً".وأضاف: "ومع ذلك، قلت أيضًا إن البطل سيكون دورتموند، أعتقد أن ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا، لكن بوروسيا قادم بثقة كبيرة، إنهم يعرفون كيف يلعبون في هذه البطولة، ويعرفون كيف يلعبون المباريات الصعبة".وتابع: "نعم، ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا، لكنني ما زلت مع بوروسيا دورتموند ليكون بطلاً للبطولة".وأشار: "أعتقد أنه بالنظر إلى عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا التي حصلوا عليها، وحقيقة أنهم وصلوا إلى نهائي آخر، فمن المؤكد أنهم قادرون على وصف أنفسهم بأنهم أفضل فريق في العالم، بسبب التاريخ والألقاب".وواصل: "بالطبع، عندما تلعب لنادٍ كبير، كما لعبت أنا لبرشلونة، ينتهي بك الأمر دائمًا بالدفاع عن ناديك وفريقك، ولكن عندما نحلل، يجب ألا نتجاهل ما هو أمامنا، لا يمكننا تجاهل عدد الألقاب التي فازوا بها في أكبر مسابقة كرة للأندية".المصدر : كورة