صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين

2024-05-31 09:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5 ٪ هذا العام بعد أداء قوي في الربع الأول من العام ، ارتفاعا من تقديرات النمو السابقة البالغة 4.6 ٪ ، لكنه توقع نموا أبطأ في السنوات المقبلة. وذكر صندوق النقد الدولي أنه عدل هدف الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2024 و 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية ، لكنه حذر من أن نمو الصين سيتباطأ إلى 3.3 ٪ بحلول عام 2029 بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة وتباطؤ توسع الإنتاجية. ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5 ٪ في عام 2024 وأن يتباطأ إلى 4.5 ٪ في عام 2025.