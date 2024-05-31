2024-05-31 10:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ(32) من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة 4 مباريات، أبرزها مواجهة فريقي نوروز والقوة الجوية، إذ يرفع الصقور شعار التعويض من أجل مصالحة جماهيره عقب خسارة لقاء الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي الزوراء بهدف نظيف .وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مهمة الفريق الجوي لن تكون سهلة وهو يواجه ممثل محافظة السليمانية المدجج بمؤازرة أنصاره، ويمتلك الجوية وصيف الترتيب العام (66) نقطة مع مباراة مؤجلة أمام زاخو، بينما يمتلك فريق نوروز (45) نقطة".وأضاف أن "فريق الزوراء ثالث الترتيب سيكون على موعد جديد مع التألق حينما يواجه القادم من البصرة فريق الميناء، ويعول النوارس على الثقة التي اكتسبها في الجولات الأخيرة من أجل تخطي السفانة".وأوضح أن "فريق النجف سيستضيف في ملعبه نظيره زاخو، في حين سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً لمواجهة النفط وكربلاء".