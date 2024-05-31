الأنواء الجوية: تصاعد للغبار وانخفاض طفيف في درجات الحرارة

2024-05-31 10:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم وتصاعد الغبار في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً ".

وأضاف: "أما في يوم الأحد فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى أن "الطقس ليوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة على العموم سترتفع قليلاً ".

وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".