أكبر بلد منتج للحمضيات في العالم يعاني من مرض "اخضرارها"

2024-05-31 10:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت وسائل إعلام دولية، عن معاناة البرازيل التي تعد اكبر منتج للحمضيات من مرض اخضرارها. وذكرت وسائل الاعلام، أن محاصيل البرتقال العالمية في أزمة والبرازيل التي تعتبر أكبر منتج برتقال في العالم تعاني من مرض اخضرار الحمضيات التي يجعلها جافة، مبينة ان ولاية فلوريدا الأمريكية عانت من الأعاصير التي أتلفت محصولها. وأضافت أن أسعار البرتقال سترتفع بشكل جنوني لدرجة أنهم يخططون لاستخدام بديل له مثل اليوسفي أو إضافة عصائر فواكه أخرى للبرتقال لزيادة حجمه، أما إذا أردت عصير برتقال طبيعي فلا بد أنك ستكون شخص ذو مال لأن عليك وقتها وضع ميزانية خاصة له.