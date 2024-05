2024-05-31 10:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة عضو مجلس محافظة ذي قار احمد الخفاجي، اليوم الخميس، أن التخصيصات المالية للملف الصحي في ذي قار غير كافية لتغطية احتياجات المواطن في الجانب الصحي. وبين الخفاجي في لقاء له لتلفزيون الناصرية أن “اهم ما يعاني منه القطاع الصحي هو ملف توفير...

