2024-05-31 11:06:01 - المصدر: واع

الأنبار ـ واع ـ أحمد الدليميأحصت محافظة الانبار، اليوم الجمعة، أبرز مشاريع المياه والصرف الصحي المزمع إنجازها في المحافظة.وقال مدير ماء الأنبار محمود سالم مهدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية ماء الأنبار، باشرت بإنجاز عدد من المشاريع منها مشروع ماء البغدادي الكبير، وهو من المشاريع الحيوية التي تعمل على تغذية ناحية البغدادي"، مبيناً أن "هذا المشروع سيعالج الشح المائي في الناحية، والاستغناء عن المجمعات المائية الصغيرة والقديمة".وأوضح أنه "تم تجهيز ونصب مشروع في قضاء الرمادي، بطاقة 2000 م 3/ ساعة لتغذية المجمع الحكومي والمناطق المحيطة به ومنطقة الكيلو 18"، منوهاً بأن "المشروع يهدف الى تغذية المجمع الحكومي الجديد والمناطق المحيطة به بالإضافة الى منطقة الكيلو 18 بالماء الصالح للشرب لذا يعتبر من المشاريع المهمة التي تعمل عليها المحافظة خدمة للصالح العام".وأضاف أنه "من بين المشاريع التي تعمل عليها المديرية تنفيذ شبكة ماء البغدادي، والذي يعتبر إضافة توسعة لإنجاز مشروع ماء البغدادي حيث إن نسبة الإنجاز وصلت الى 99 بالمئة"، مشيراً الى أن "المديرية تعمل على تنفيذ خط نقل ماء الخام لمدينة المجر والعنكور في قضاء الحبانية، ويعتبر هذا المشروع هو العامل الاساسي الذي يمنع نزوح الاهالي من هذه المنطقة، وسيساهم في ايصال الماء الخام من نهر الفرات الى منطقة (المجر والعنكور)، وكذلك تنفيذ خط نقل الماء الخام لناحية الرحالية التابع لقضاء الحبانية".وبين أنه "تم تأهيل مشروع هيت كبيسة الموحد بطاقة 1000م3/ ساعة وانشاء مجمع ماء عدد 2 سعة 200م3/ساعة لناحية كبيسة"، منوهاً بأن "المشروع يعد من أهم المشاريع التي تخص قطاع الماء في قضاء هيت، ويهدف الى ايصال الماء لقرابة 21 ألف نسمة في ناحية كبيسة".وتابع مهدي أن "المديرية نفذت مشروع خط نقل الماء من قضاء هيت الى ناحية كبيسة ويعتبر هذا المشروع من المشاريع المكملة لايصال الماء الى ناحية كبيسة خدمة للمواطن، فضلاً عن توسعة مشروع ماء الريحانة بسعة 400م 3/ ساعة"، مؤكداً أنه "في قضاء عنه تم انشاء مشروع الريحانة وتبلغ الطاقة التصميمية للمشروع 200م 3/ساعة فهي قليلة مقارنة بالتوسع المدني والسكاني الذي يحصل في المنطقة لذا تم رفع الطاقة التصميمية الى 400م 3/ساعة لغرض تغطية المنطقة بالكامل، علاوة على إعادة تأهيل 4 محطات مائية في قضاء القائم لتحسين ضخ كميات الماء مع تحسين الجودة".ولفت الى أنه "تم تجهيز ونصب مجمع ماء البوشحاذة سعة 200م 3/ ساعة في منطقة الجزيرة والذي يهدف الى توفير الماء الصالح للشرب لقرابة 3000 نسمة في مدينة الرمادي"، مشيرا الى "تأهيل مجمع ماء الزاوية في ناحية الحقلانية سعة 200م 3/ساعة، اذ يهدف لتوفير الماء الصالح للشرب الى اكثر من 3000 نسمة في مدينة حديثة، كما وتم تجهيز ونصب مجمع ماء الشجيري والبوحواس سعة 100م 3/ساعة في ناحية جزيرة الكرمة، حيث سيوفر الماء لقرابة 2500 نسمة في مدينة الكرمة"، موضحا أنه "في قضاء الحبانية تم تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 200م 3/ساعة في منطقة البوغزيل في بحيرة الحبانية، علاوة على انشاء وحدة مجمعة سعة 200م 3/ساعة في القرى (بداية قرية البوبالي نهاية قرية البوبالي ابو فليس)".وذكر مهدي أن "هذه المشاريع تعمل على تغذية القرى بالماء الصالح للشرب وتحسين كمية ونوعية المياه".