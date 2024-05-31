تواصل ورشة عمل مدربي فرق الشباب برعاية الليغا

2024-05-31 11:12:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتتواصل في قاعات وملاعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بغداد، ورشة العمل التدريبيّة الخاصة بمدربي فرق أندية دوري الشباب دون 20 عاماً والتي تجري برعاية رابطة الليغا، وبالتعاون مع اللجنة الفنية والتطوير في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم.وذكر بيان للقناة الاعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن " الورشة التي حاضر فيها الفنيون في الليغا كل من (انطونيو رودريغيز وكارلوس رويز)، شهدت محاضرات نظرية وعملية للمدربين بهدف إيصال كل المعلومات للمشاركين بغية الارتقاء بعملهم مع فرق الشباب بأنديتهم".وأضاف البيان أن " ورشة العمل جرت بحضور عضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد العراقيّ لكرة القدم أحمد الموسوي، ورئيس اللجنة الفنية والتطوير وكالة وسام نجيب اصليوه".