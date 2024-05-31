دوري نجوم العراق.. أربع مواجهات اليوم في ختام الجولة 32

2024-05-31 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد ملاعب بغداد والنجف والسليمانية، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، اقامة أربع مواجهات كروية، في ختام الجولة 32 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتجري مباراة واحدة عند الساعة الرابعة و 15 دقيقة عصراً في السليمانية تجمع فريقيّ نوروز وضيفه القوة الجوية.

فيما تقام مباراتان عند الساعة السادسة والنصف مساءً، حيث يستضيف في المباراة الأولى فريق النفط ضيفه كربلاء على ملعب المدينة الدولي في بغداد، كما يلتقي فريق النجف وضيفه نادي زاخو على ملعب النجف الدولي..

وتختتم منافسات الجولة باستضافة نادي الزوراء على ملعبه ضيفه فريق الميناء عند الساعة الثامنة و 45 دقيقة مساءً.



