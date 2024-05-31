2024-05-31 11:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكد مصدر حكومي، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، إعطاء ضوء أخضر من بغداد بإعادة فتح جسر حيوي على نهر دجلة يربط بغداد بديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "جسر الطارمية الكونكريتي على نهر دجلة والذي يربط قضاء الطارمية في حزام بغداد بناحية جديدة الشط (30كم شمال غرب بعقوبة) بقي مغلقا 16 سنة بسبب الهواجس الأمنية".

وأضاف أن "لجنة أمنية مشتركة بين قيادتي عمليات بغداد وديالى درست ملف جسر الطارمية وتوصلت إلى نتيجة نهائية بالموافقة على إعادة فتح الجسر أمام حركة المركبات من خلال اعتماد 3 نقاط رئيسية، هي نشر نقاط مرابطة وتفتيش وتدقيق أمني وتأمين الطريق على مدار الوقت وأبعاده عن قرى الجديدة اي يكون في مسارات محددة لربطه مع طريق بغداد- ديالى الجديد".

وأشار الى أن "إعادة فتح الطريق يأتي استثمارا للاستقرار الأمني وخلق تواصل بين المناطق الزراعية على ضفاف نهر دجلة".

من جانبه، أشار المراقب الأمني محمد عدنان الى أن "جسر الطارمية بقي مغلقا 16 سنة بسبب هواجس أمنية حقيقية خاصة مع وجود نشاط لتنظيمات متطرفة في بساتين الطارمية استمرت لسنوات"، لافتا الى ان "إعادة فتحه هو قرار صدر من اعلى الجهات الأمنية في بغداد وديالى".

وأضاف ان "بساتين الطارمية لم ينتهِ الإرهاب بها في ظل تكرار الخروقات ما يستدعي مضاعفة الإجراءات على الجسر لمنع اي توترات، والاستجابة لمطالب الأهالي وهواجسهم من خلال تأمين الطرق المؤدية أليه".