2024-05-31 11:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

طماطم 750 ( 3 بالفين)بطاطا 1000باذنجان 1000بصل اصفر 750 (3 بالفين)بصل أبيض 750 (3 بالفين)بصل اخضر 2000شجر 1500جزر برتقالي 750 (3بالفين)لهانة بيضاء 1000لهانة حمراء 1000فلفل بارد عراقي 1500فلفل ملون مزحلق 3000خيار عراقي 1000باقلاء بدون تفليس 1500ثوم وزن 5.000بطيخ 1.000ركي 750فلفل حار 2000باميا 5.000 بروكلي 5000 طرح 1500برتقال 1500ليمون اصفر2000تفاح احمر...

The post أسعار الفواكه واللحوم والدواجن في اسواق الناصرية: اللحم يسجل 17 ألف دينار، والسمك بـ9 آلاف appeared first on شبكة اخبار الناصرية.