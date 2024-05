عضو المجلس عزة الناشي يطعن بجلسة إزاحته من رئاسة لجنة الطاقة في مجلس ذي قار: غير قانونية

2024-05-31 11:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد عضو مجلس محافظة ذي قار عزة عودة الناشي، اليوم الخميس، أنه سيطعن بجلسة إزاحته من رئاسة لجنة الطاقة بمجلس محافظة ذي قار، فيما أشار إلى أنها جلسة غير قانونية. وقال الناشي في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، إنه “سيقدم طعنا بالجلسة المنعقدة يوم الاربعاء الماضي كونه...

