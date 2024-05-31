لاعبو ولاعبات العراق يحصدون أوسمة جديدة في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى

2024-05-31 12:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حصد لاعبو ولاعبات المنتخب العراقي لألعاب القوى، يوم الجمعة، أوسمة جديدة في بطولة غرب آسيا المقامة في محافظة البصرة.

وفاز لاعب المنتخب العراقي حسين عصام بالمركز الثاني بالميدالية الفضية في سباق 10 آلاف متر عدو حيث قطعها بزمن 33.26 دقيقة، وحلّ زميله حسن سعد ثالثاً وحصل على النحاسية بزمن قدره 34.44 دقيقة.

بينما حقق العداء السعودي ذهبية السباق بزمن قدره 32.04 دقيقة.

بينما خطفت اللاعبة الكوردية في منتخب العراق بامو جمال، الميدالية الذهبية في فعالية 100 متر حواجز سيدات، وحققت مروة قيس المركز الثالث برمي المطرقة بعد أن رمتها لمسافة 44.44 متراً لتضيف وساماً برونزياً جديداً للعراق.

بينما حقق لاعبان من المنتخب العراقي الميداليتين الذهبية والفضية في سباق الوثب الطويل، حيث فاز اللاعب عبد الله جلال بالذهبية بعد أن بلغت قفزته 7.12 متراً، فيما حلّ زميله إيهاب طه ثانياً بمسافة بلغت 7،3 أمتار.

ويوم أمس الخميس، حصد لاعبو ولاعبات المنتخب العراقي لألعاب القوى سبعة أوسمة ملونة في افتتاح بطولة غرب آسيا الخامسة المقامة في محافظة البصرة.