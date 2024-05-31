2024-05-31 12:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجأحصت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الجمعة، الحجاج العراقيين المفوجين براً وجواً إلى الديار المقدسة، فيما أكدت وجود تنسيق مع البنك المركزي والمصارف لبيع الدولار إلى الحجاج بالسعر الرسمي.وقال الناطق باسم الهيئة، حسن فهد الكناني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عملية التفويج مستمرة سواء عن طريق الجو عبر مطارات بغداد والنجف الأشرف والبصرة وأربيل والسليمانية ومطار كركوك إلى مطار المدينة المنورة - مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، مباشرة، وكذلك التفويج عن طريق منفذ عرعر الحدودي حيث تتم مرافقة الحجاج من قبل القوات الأمنية إلى منفذ عرعر الحدودي".وأضاف الكناني، أن "الحجاج يمرون بمدينة الحجاج والمعتمرين التي أنشأت بمدة قياسية لا تتجاوز الستين يوماً وتوجد فيها كل وسائل الراحة التي يحتاجها الحاج وتحتوي على مطاعم ومخبز ومعمل لإنتاج الثلج البلوري ومنام ويقدم فيها الفطور والغداء والعشاء عند مكوث الحاج فيها ومن ثم في منفذ عرعر الحدودي حيث الإجراءات سهلة وميسرة".وتابع أن "عدد الحجاج المفوجين براً وجواً إلى الديار المقدسة بلغ حوالي 24 ألفاً و400 حاج تقريباً، نصفهم الآن في المدينة المنورة والنصف الآخر انتقلوا إلى مكة المكرمة بعد أن أدوا زيارة الرسول الأكرم (ص)".وبخصوص التنسيق مع البنك المركزي للحصول على الدولار، أوضح الكناني، أن "هناك تنسيقاً مع البنك المركزي ومصرفي الرشيد والرافدين ومصرف الناسك الذي كان منذ بداية التفويج يقوم بعملية تصريف دولار إلى الحجاج، إضافة إلى المصرف العراقي للتجارة وشركات الصرافة، وجميعها موجودة على الموقع الرسمي للهيئة بإمكان أي حاج فوج إلى الديار المقدسة الدخول إلى موقع الهيئة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في موقع الهيئة الرسمي لكي يتعرف على أماكن بيع الدولار بالسعر الرسمي بالنسبة لحجاج بغداد والمحافظات".