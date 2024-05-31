الإعلام الأمني تعلن ضبط مخبئ للأسلحة والأعتدة في نينوى

2024-05-31 12:18:02 - المصدر: واع

غداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، ضبط كدس للأعتدة والأسلحة في محافظة نينوى.وذكرت الخلية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، ضبطت مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، كدساً للأعتدة والأسلحة مخبأة تحت الأرض في منطقة مقالع عين الجحش بنينوى".وأضاف البيان، أن "الأعتدة والأسلحة تعود إلى عصابات داعش الإرهابية".