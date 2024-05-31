2024-05-31 12:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حقق النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، رقما قياسيا جديدا كافضل صانع للفرص في الدوريات الكبرى.

وكشف موقع "Squawka "، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، إحصائية عبر شركة "أوبتا" عن "احتلال صلاح المركز الأول في الدوريات السبع الكبرى، في صناعة أكبر عدد من الفرص عن طريق اللعب المفتوح".

وجاء ذلك بعدما صنع صلاح 22 هدفًا خلال النسخة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، بفارق ضئيل عن ميجيل جوتيريز لاعب جيرونا صاحب المركز الثاني.

وهو ما يسلط الضوء على مدى جودة صلاح، الذي جاء في المركز السابع بقائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي، بينما احتل المركز الثالث في صناعة الأهداف برصيد 10 تمريرات حاسمة.

المثير في هذه الإحصائية أن هناك ثلاثة لاعبين أقل منه في صناعة الفرص من اللعب المفتوح، وهم سون هيونغ مين وكيفين دي بروينه وكول بالمر، تمكنوا من لعب 10 تمريرات حاسمة منه، مما يعني أن خط هجوم ليفربول فشل في استغلال الفرص التي صنعها صلاح، وإلا كان رصيده من الأهداف المصنوعة سيزيد بشكل ملحوظ.

جدير بالذكر أن موسم صلاح انتهى بصورة مُحبطة، حيث اكتفى الفريق بالحصول على كأس رابطة المحترفين، وفشل في الفوز بالدوري الأوروبي وكأس الاتحاد، وخرج في الأسابيع الأخيرة من سباق الحصول على البريميرليغ لصالح مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات