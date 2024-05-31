2024-05-31 12:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، عن موعد اطلاق استمارة الكترونية خاصة بالجرحى العسكريين للتقديم على راتب المعين المتفرغ.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مدير عام مديرية الجرحى العسكريين في هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، صفاء علوان شارك في ورشة لمناقشة مقترح اطلاق الاستمارة الخاصة بالجرحى العسكريين بحضور ممثلي عن وزارتي الداخلية والدفاع، وهيئة الحشد الشعبي، وشوؤن المحاربين، وجهاز مكافحة الإرهاب".

وقال علوان، بحسب البيان إن "الاستمارة الإلكترونية سيتم اطلاقها كمرحلة اولى في محافظة النجف يوم 9/6/2024 لمدة شهر كامل، ومن ثم سيتم فتح التقديم على الاستمارة للمحافظات كافة".

من جانبها، أكدت رئيس الهيئة ذكرى عبدالرحيم أن "تلك الخطوة مهمة لتحويل الخدمات الحكومية باسلوب ألكتروني حديث لتسهيل الإجراءات، وتبسيطها بما يخدم المواطنين، ويأتي ضمن سياسة تبسيط الإجراءات، وتنفيذا لتوجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي".