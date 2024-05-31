2024-05-31 12:48:07 - المصدر: منصة إيشان

قدّم علي لاريجاني رئيس البرلمان السابق والمستشار الحالي للمرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، أوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها، في الـ28 من شهر يونيو/حزيران المُقبل. وقال لاريجاني للصحفيين عقب ترشيحه اسمه لدى وزارة الداخلية في طهران: “يجب الاعتماد على القوة الداخلية والاستفادة من التجارب الدولية”، مضيفًا إنه “يجب أن نحقق أمة […]

ظهرت المقالة علي لاريجاني يقدم أوراق ترشحه رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية أولاً على ايشان.