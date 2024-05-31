اخبار العراق الان

الرئيسيةمنصة إيشاناخبار العراق السياسية › علي لاريجاني يقدم أوراق ترشحه رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية

علي لاريجاني يقدم أوراق ترشحه رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية

علي لاريجاني يقدم أوراق ترشحه رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية
علي لاريجاني يقدم أوراق ترشحه رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية
2024-05-31 12:48:07 - المصدر: منصة إيشان

  قدّم علي لاريجاني رئيس البرلمان السابق والمستشار الحالي للمرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، أوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها، في الـ28 من شهر يونيو/حزيران المُقبل. وقال لاريجاني للصحفيين عقب ترشيحه اسمه لدى وزارة الداخلية في طهران: “يجب الاعتماد على القوة الداخلية والاستفادة من التجارب الدولية”، مضيفًا إنه “يجب أن نحقق أمة […]

ظهرت المقالة علي لاريجاني يقدم أوراق ترشحه رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية أولاً على ايشان.

واصل المتابعة على منصة إيشان