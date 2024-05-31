2024-05-31 12:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أكدت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، أن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، ستشهد تصاعداً للغبار وبعض الغيوم وانخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “الطقس ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم وتصاعد الغبار في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً”. وأضافت أنه “في يوم الأحد […]

ظهرت المقالة الأنواء الجوية: غبار وبعض الغيوم تخفض درجات الحرارة في الأيام المقبلة أولاً على ايشان.