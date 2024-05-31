2024-05-31 13:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيغادرنا صباح يوم غدٍ السبت منتخب رفع الأثقال البارالمبي الى تركيا للدخول في معسكر تدريبي استعداداً للمشاركة في البطولة المؤهلة الى بارالمبياد باريس 2024 والتي ستقام في جورجيا للمدة من 16 الى 27 حزيران المقبل.وقال الأمين المالي لاتحاد رفع الأثقال البارالمبي جبار طارش لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوفد العراقي سيُغادر صباح يوم غدٍ السبت الى تركيا للدخول في معسكر تدريبي استعداداً للمشاركة في البطولة المؤهلة الى بارالمبياد باريس 2024، مضيفاً أن الوفد العراقي سيكون برئاسة الدكتور عقيل حميد رئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس اللجنة البارالمبية ويضم الوفد كلاً من: جبار طارش إداري الوفد ومحمد غلوم مدرباً واللاعبين: مسلم عقيل وزن 54 كغم، ومصطفى سلمان 59كغم، وأحمد مصطفى 65 كغم، ورسول كاظم 80 كغم، وعبدالله عبد الكاظم 88كغم".وأشار الى أن "مدة المعسكر التدريبي تمتد من الأول الى السادس عشر من شهر حزيران، مؤكداً أن البطولة ستقام في جورجيا، وتعد واحدة من أهم البطولات ضمن المسار التأهيلي للدورة البارالمبية، إضافة الى أنها مُلزمة بالمشاركة فيها لاسيما في ظل تواجد العديد من الدول المتقدمة بهذه الفعالية".