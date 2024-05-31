الديوانية تفصل آلية توزيع العقود ضمن التعيينات المقرر إطلاقها الأسبوع المقبل

2024-05-31 13:12:02 - المصدر: واع

الديوانية -واع- صفات العزاوي

كشف محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، اليوم الجمعة، عن توزيع الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة.

وقال الزاملي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حصة محافظة الديوانية من الـ 150 ألف درجة وظيفية بصفة عقد والتي تم تخصيصها ضمن موازنة العام 2023 للمحافظات (5902) عقد"، لافتاً الى أنه "تم تقسيم هذه العقود الى 75% من حملة الشهادات، بكالوريوس والمعهد التقني الدبلوم، وأصحاب الشهادات، و25% الى حاملي شهادة الإعدادية وما دون ذلك".

وأشار الى أن"الحكومة المحلية أعلنت عن هذه الدرجات بعد أن شكلت لجنة وإكمال الإجراءات حسب الرابط الالكتروني واحتساب النقاط وكيفية توزيعها على الأقضية والنواحي وحاجه الدوائر"، مشيراً الى أنه "سوف يتم فتح الرابط المخصص للتقديم على استمارة التعيين يوم الأحد المقبل، وسوف يكون التقديم لمدة شهر، وسوف يكون التوزيع والدرجات حسب الاقضية والنواحي، وحسب النسب السكانية والحاجة".

وأضاف الزاملي أن "هناك تعليمات خاصة للتعيينات وفق الموازنات من خلال تعليمات وزارة المالية، الشهادة، وسنوات التخرج، والزوجة والأطفال، والمعدل، وكل هذه التعليمات صادرة من وزارة المالية وحسب قانون الموازنة لعام 2023 و2024 و2025 النسب كالتالي: نسبة لعوائل الشهداء 15% ونسبة لذوي الإعاقة 5% ، ونسبة لضحايا الإرهاب 10%، ونسبة الأقليات 2%".