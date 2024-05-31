النفط تعلن استخدام جهاز متطور لحفر الآبار العميقة

2024-05-31 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاج

أوضحت شركة الحفر العراقية، اليوم الجمعة، أهمية وتأثير تدشين جهاز الحفر الأكبر في العراق (IDC57) على العملية الإنتاجية في حقل مجنون.

وقال مدير عام شركة الحفر العراقية، خالد حمزة عباس، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جهاز الحفر 57-IDC ذو القدرة الحصانية 3000 حصان يعتبر أكبر جهاز حالياً داخل العراق بهذه القدرة"، لافتاً إلى أن "الجهاز لديه القدرة لحفر أعماق أكبر مقارنة مع الأجهزة ذات القدرة الأقل (1500-2000) حصان لكون جميع معداته مهيأة لهذا الغرض".

وأضاف عباس، أن "هكذا أجهزة تستخدم في الغالب لحفر الآبار الاستكشافية والتقييمية العميقة وذلك لكون لديها القدرة والإمكانية الفنية لمعالجة الحالات والمشاكل تحت السطحية التي تحصل أثناء عمليات الحفر".

وعن تأثير تشغيل هذا الجهاز في حقل مجنون على العملية الإنتاجية، أكد عباس، أن "الجهاز سيوفر معلومات جيولوجية عن الطبقات الصخرية في تكوين ارطاوي وتكوين اليمامة والتي ستعتمد عليها الدراسات المكمنية للحقل أعلاه، وفي حال وجود شواهد نفطية تجارية فإن ذلك سوف يعزز من قدرة الحقل وإضافة احتياطي نفطي جديد للطاقة الموجودة حالياً في المكامن المستكشفة والمنتجة".

وأعلنت شركة الحفر العراقية، الثلاثاء (21 أيار 2024)، تدشين جهاز الحفر الأكبر في العراق، IDC 57 ذي القدرة الحصانية 3000 حصان في حقل مجنون النفطي.