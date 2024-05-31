الامن الوطني يكشف إحصائية عملياته لشهر آيار- 2024

2024-05-31 13:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، عن حصيلة عملياته المنفذة لشهر آيار 2024.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزه تمكنت خلال شهر آيار من إلقاء القبض على (35) متهماً بالإرهاب و (54) تاجراً ومروجاً للمخدرات فضلاً عن الإطاحة بـ (69) مبتزاً إلكترونياً".

وأضاف، أنه "وعلى الصعيد الاقتصادي ضبطت مفارزه أكثر من (3) آلاف طن من الحنطة المعفرة والمهربة و(55) طناً من المواد غير الصالحة للإستهلاك البشري".

وأشار الى أن "المفارز وفي واجبات متفرقة نفذت عمليات قبض شملت الإطاحة بـ (7) متهمين مارسوا عمليات الإتجار بالأعضاء البشرية، ومتهمين إثنين ينتميان للحركات الدينية المتطرفة، فضلاً عن القبض على متهمين تاجرا بالآثار".