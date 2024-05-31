صولة امنية تنتهي باعتقال 133 مطلوبا وضبط دراجات و مركبات مخالفة برصافة بغداد

2024-05-31 13:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن المتحدث باسم الداخلية، العميد مقداد ميري، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، اعتقال 133 مطلوبا وضبط دراجات ومركبات مخالفة بجانب الرصافة من بغداد.

وقال ميري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز شرطة الرصافة نفذت ممارسات امنية مكثفة ضمن قاطع المسؤولية أسفرت عن القاء القبض على 133 مطلوبا ومخالفا ومشتبه به فضلاً عن مخالفين لشروط الاقامة من جنسيات مختلفة".

وأضاف أن "المفارز تمكنت من ضبط 202 دراجات نارية مخالفة للتعليمات القانونية و 54 عجلات مطلوبة وعليها إشاراة حجر ومخالفة للتعليمات القانونية".

وأكد ميري أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الملقى القبض عليهم، فيما تم تسليم المضبوطات وفق السياقات المعتمدة".