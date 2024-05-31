3 أهداف لانطلاق عملية "العجيل الأمنية" شرق صلاح الدين

2024-05-31 13:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أكد مصدر أمني، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، انطلاق عملية واسعة لتأمين خطوط أهم حقول النفط شرق صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية مشتركة انطلقت من محورين بإسناد من مكافحة المتفجرات لتأمين مسار الأنابيب لحقل العجيل النفطي شرق صلاح الدين ولمسافة 10كم بالعمق من الجهة الشرقية والغربية وصولا الى مرتفعات الفتحة".

وأضاف أن "العملية التي تتضمن 3 أهداف رئيسية ابرزها إعادة التمشيط وتأمين الطرق النيسمية المتداخلة بين الوديان بالعمق بالإضافة إلى رفع الألغام والمقذوفات الحربية"، لافتا الى ان "الإجراءات تأتي تمهيدًا لصيانة الأنابيب في بعض المحاور".

وأشار الى ان "عملية العجيل الأمنية هي الأكبر ضمن قاطع الحقل النفطي الأهم في مناطق شرق صلاح الدين والذي يتألف من عدة ابار".

وشهدت المناطق المحصورة بين صلاح الدين وديالى هجمات لتنظيم داعش خلال الأيام الماضية، فيما تعرضت خطوط أنابيب النفط للتخريب والنهب ما يستدعي إصلاحها خصوصا مع إعادة تفعيل بعض المصافي ولاسيما مصفى بيجي مؤخرًا.