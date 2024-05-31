بالصور.. انطلاق عملية التعداد السكاني التجريبي في اربيل

2024-05-31 13:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

انطلقت، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، عملية التعداد السكاني التجريبي في محافظة أربيل.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "عملية التعداد السكاني التجريبية انطلقت في محافظة أربيل".

وأضاف ان "استمارة التعداد تحتوي على أكثر من 70 سؤالاً في مجالات الصحة والتعليم والدخل والخدمات".

وكان آخر تعداد عام للسكان قد اجري عام 1987 شمل جميع المحافظات، تبعه اجراء تعداد سكاني عام 1997 ولم تشترك فيه محافظات إقليم كردستان.



