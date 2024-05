الناصرية تحطم الأرقام القياسية وتتصدر قائمة المدن الأعلى حرارة في العراق

2024-05-31 13:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:شهدت مدينة الناصرية العراقية ارتفاعًا قياسيًا في درجات الحرارة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث كشف مؤشر محطة بلاسيرفيلي الأمريكي عن تسجيلها درجة حرارة بلغت 48.8 درجة مئوية، مما جعلها تحتل المرتبة الرابعة عالميًا والأولى على مستوى العراق في قائمة المدن الأعلى حرارة. وأشارت بيانات الموقع المذكور، التي...

