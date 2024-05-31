2024-05-31 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، القبض على 158 متهماً في الشهر الحالي.وذكر الجهاز، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "يواصل تنفيذ عملياته النوعية في عموم محافظات البلاد وفق جهدٍ استخباري متميز وموافقاتٍ قضائية، حيث تمكن خلال شهر أيار من إلقاء القبض على (35) متهماً بالإرهاب و(54) تاجراً ومروجاً للمخدرات فضلاً عن الإطاحة بـ (69) مبتزاً إلكترونياً".وأضاف البيان: "وعلى الصعيد الاقتصادي، ضبطت مفارزنا أكثر من (3) آلاف طن من الحنطة المعفرة والمهربة و(55) طناً من المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري".وتابع: "وفي واجبات متفرقة نفذت مفارزنا عمليات قبض شملت الإطاحة بـ (7) متهمين مارسوا عمليات الإتجار بالأعضاء البشرية، ومتهمين اثنين ينتميان للحركات الدينية المتطرفة، فضلاً عن القبض على متهمين تاجرا بالآثار".