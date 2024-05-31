الاستخبارات تطيح بشبكة تتاجر بالأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية في بغداد

2024-05-31 14:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن في وزارة الدفاع، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، الإطاحة بشبكة تتاجر بالأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية وضبط كميات منها في محافظة بغداد.

وقال اعلام المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن، تمكنت من الإطاحة بشبكة مختصة بتهريب الأدوية واعتقال (3) منهم في احدى مناطق العاصمة".

وأضاف البيان، انه "تم ضبطهم بالجرم المشهود اثناء عملية تفريغ شحنه أدوية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومغشوشة كانوا يرمون توزيعها على الصيدليات".

واكد انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة".