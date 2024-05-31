رافينا يتلقى عرضا مغريا من السعودية

2024-05-31 14:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، عن تلقي النجم البرازيلي ولاعب نادي برشلونة رافينيا عرضا من ابرز الفرق السعودية.

وبحسب الصحيفه فأن "رافينيا رفض عرضا سعوديا مؤخرا، لكنه تلقى عرضا مغريا جديدا"، مبينة ان "أحد أقوى الأندية السعودية مستعد لدفع مبالغ طائلة للحصول على خدمات النجم البرازيلي".

واضافت ان "برشلونة يمكن أن يحصل على ما لا يقل عن 100 مليون يورو، بجانب 7 ملايين كمتغيرات التي اتفق عليها النادي الكتالوني مع ليدز في صيف 2022".

وتابعت الصحيفة أنه "سيتم مضاعفة راتب رافينيا مقارنة براتبه الحالي في برشلونة، لكن رغم ذلك فإن اللاعب وعائلته يريدون البقاء في البارسا"، موضحة ان "تفكير رافينيا في الرحيل عن برشلونة، سيكون في حالة واحدة، وهي حصوله على عرض مميز من أحد كبار البريميرليغ".

وبينت أن "رافينيا يرغب في معرفة رأي المدرب الجديد لبرشلونة هانز فليك، خاصة وأن عقد اللاعب مستمر حتى صيف 2027".

المصدر: كووورة