الأول من نوعه منذ 37 سنة.. 5 مناطق بديالى مشمولة بالتعداد التجريبي

2024-05-31 14:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف عضو مجلس ديالى نزار اللهيبي، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، عن شمول 5 مناطق بالتعداد التجريبي الذي يستمر 14 يوما في المحافظة.

وقال اللهيبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "5 مناطق متفرقة من بهرز بينها 3 قرى مشمولة بإجراءات التعداد التجريبي الذي تشرف عليها لجان حكومية مركزية على مستوى المحافظات".

وأضاف اللهيبي ان "التعداد والذي يستمر 14 يوما هو الأول من نوعه منذ 37 سنة له ابعاد إيجابية عدة في ملف البيئة واعداد بيانات موثقة بالأرقام عن الوضع العام والذي من خلالها يمكن بناء الخطط التنموية للاقتصاد الوطني".

وأشار الى ان "التعداد دعم بإجراءات امنية ذات مرونة عالية من اجل إعطاء زخم اكبر للفرق الميدانية في تنفيذ واجباتها وفق ما خطط له".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، انطلق التعداد التجريبي، في مناطق محددة بجميع المحافظات، حيث سينفذ في 86 محلة موزعة على 18 محافظة بواقع 46 محلة في الريف و 40 محلة في الحضر، كما سيشارك بتمثيله 764 باحث وفني وإداري من كوادر هيئة الإحصاء، بحسب وزارة التخطيط، ويستمر لمدة 14 يومًا.

وكان آخر تعداد عام للسكان قد اجري عام 1987 شمل جميع المحافظات، تبعه اجراء تعداد سكاني عام 1997 ولم تشترك فيه محافظات إقليم كردستان، هذا يعني ان التعداد الذي سيجري هو الأول من نوعه منذ 37 عامًا.