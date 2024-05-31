المندلاوي يوجه المالية النيابية بإعداد تقرير شامل عن جداول الموازنة قبل جلسة الاثنين

2024-05-31 14:16:01 - المصدر: الفرات نيوز

وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة السيد محسن المندلاوي، اللجنة المالية النيابية بالإسراع في المراجعة النهائية لجميع بنود جداول قانون الموازنة لعام 2024، و المرسلة من قبل الحكومة .

وشدّد المندلاوي، على ضرورة الانتهاء من التصويت على هذه الجداول خلال الجلسة المقبلة سيما وان تمس حاجة المواطن بشكل كبير ، مؤكدا تحديد جلسة يوم الإثنين المقبل موعدا لإقرارها .



وطالب المندلاوي، اللجنة المالية بمراجعة أخيرة ودقيقة لجميع جداول الإيرادات والنفقات والتخصيصات، وتحديد نسب العجز وسبل تقليصها و إعداد التقرير الشامل الذي سيعرض على مجلس النواب للتصويت عليه، متضمنًا جميع الملاحظات التي رافقت موازنة عام 2023.



المكتب الإعلامي

لرئيس مجلس النواب بالنيابة

٢٠٢٤/٥/٣١