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المندلاوي يوجه المالية النيابية بإعداد تقرير شامل عن جداول الموازنة قبل جلسة الاثنين

المندلاوي يوجه المالية النيابية بإعداد تقرير شامل عن جداول الموازنة قبل جلسة الاثنين
المندلاوي يوجه المالية النيابية بإعداد تقرير شامل عن جداول الموازنة قبل جلسة الاثنين
2024-05-31 14:16:01 - المصدر: الفرات نيوز

وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة السيد محسن المندلاوي، اللجنة المالية النيابية بالإسراع في المراجعة النهائية لجميع بنود جداول قانون الموازنة لعام 2024، و المرسلة من قبل الحكومة .

وشدّد المندلاوي، على ضرورة الانتهاء من التصويت على هذه الجداول خلال الجلسة المقبلة سيما وان تمس حاجة المواطن بشكل كبير ، مؤكدا تحديد جلسة يوم الإثنين المقبل موعدا لإقرارها . 


وطالب المندلاوي، اللجنة المالية بمراجعة أخيرة ودقيقة لجميع جداول الإيرادات والنفقات والتخصيصات، وتحديد نسب العجز وسبل تقليصها و إعداد التقرير الشامل الذي سيعرض على مجلس النواب للتصويت عليه، متضمنًا جميع الملاحظات التي رافقت موازنة عام 2023.


المكتب الإعلامي
لرئيس مجلس النواب بالنيابة
٢٠٢٤/٥/٣١

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