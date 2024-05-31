هل أثرت الجسور الجديدة على ازمة الزحامات في بغداد؟

2024-05-31 14:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، أن الجسور التي دخلت الخدمة ببغداد ألقت أثراً كبيراً في تخفيف زخم الاختناقات. وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة المقدم محمد علي الحسون، إن الجسور والمجسرات التي تم افتتاحها وما رافقها من تأثيث وتخطيط الشوارع ونصب الكاميرات والاشارات الضوئية الحديثة اسهمت بشكل فعلي في فك الكثير من الاختناقات. وأضاف أن هناك جهودا حكومية واضحة تعمل على خدمة المواطن وتساعد على فك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة السير، معربا عن شكره الى الجهد الحكومي من الوزارات العاملة والساندة من اجل انجاز مشاريع فك الاختناقات المرورية باسرع وقت. وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، أن الحكومة ماضية بتحقيق وعودها في تنفيذ المشاريع الخدمية ببغداد والمحافظات‏. وثمن السوداني خلال افتتاحه مجسرات الرستمية والمهندسين والشالجية، ضمن مشاريع الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد الجهود المبذولة من قبل الكوادر الفنية في وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد، وكل الجهات الساندة في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية. واشار رئيس الوزراء الى أنه بافتتاح هذه المشاريع تكون الحكومة قد أتمت خمسة مشاريع من أصل 16 في الحزمة الأولى.