2024-05-31 14:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت مديرية إحصاء محافظة صلاح الدين إحدى مديريات وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، المباشرة بحصر وترقيم المنازل في قضاء تكريت استعداداً للتعداد العام للسكان والمساكن. وقال مدير إحصاء محافظة صلاح الدين، مطر عطية حمد، إن ملاكات مديرية إحصاء صلاح الدين، باشرت منذ الصباح الباكر بأعمال الحصر والترقيم في مركز قضاء تكريت، حيث تتكون من 5 فرق تتوزع كالآتي: 1 حي الزهور محلة 424. 2 حي الجمعية محلة 418. 3 قرية حماد شهاب. 4 قرية الصافية. 5 قرية الشهامة. وأضاف حمد، أن هذه الفرق باشرت بأعمال الحصر والترقيم وحسم المباني والعمل مستمر لمدة 14 يوماً، داعياً المواطنين إلى التعاون مع هذه الفرق لإنجاح هذا الواجب الوطني.