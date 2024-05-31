2024-05-31 14:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، القبض على 169 متهماً خلال شهر أيار الجاري في بغداد وباقي المحافظات. وقال الجهاز، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “نواصل تنفيذ عملياتنا النوعية في عموم محافظات البلاد وفق جهدٍ استخباري متميز وموافقاتٍ قضائية، حيث تمكنا خلال شهر أيار من إلقاء القبض على (35) متهماً بالإرهاب و(54) […]

ظهرت المقالة الأمن الوطني يعتقل 169 متهماً خلال أيار الجاري في عموم البلاد أولاً على ايشان.