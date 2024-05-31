من ضمنها إقليم كوردستان.. انطلاق التعداد السكاني التجريبي في مدن العراق (موسع)

2024-05-31 14:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت في المدن والقصبات العراقية من ضمنها إقليم كوردستان، يوم الجمعة، التعداد السكاني التجريبي وشمل 4 أحياء مع انطلاق عملية أمنية متوازية باسم (القبضة الفولاذية) في القطاعات التي يشملها التعداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة كركوك، إن عملية التعداد التجريبي انطلقت في كركوك في اربعة احياء ومنها ساحة الطيران وحي قورية وسط كركوك، وانتشر العاملون في إجراء التعداد بإدخال البيانات التي حددت في الإجراء المسحي في هذه المناطق، مبينا ان عملية التعداد تسير بصورة شفافة بتواجد القوات الامنية.

وأضاف أن القوات الامنية بجميع صنوفها والتي توزعت على الأحياء التي يجري فيها التعداد انتشرت لتأمين العاملين في التعداد السكاني.

وأكد المراسل أن شرطة كركوك اطلقت عملية القبضة الفولاذية بمشاركة 42 دورية راجلة ومتحركة من قيادة شرطة محافظة كركوك.

وتابع أن التعداد التجريبي يستمر 12 يوما لتنفيذ تعليمات وزارة التخطيط في إجراء المسوحات وحصر الأعداد.

من جانبه قال محافظ السليمانية هفال أبو بكر في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز إن هذا التعداد يتعلق بالنمو السكاني في العراق، والذي لم يتم إجراؤه منذ عام 1987، وهي عملية مهمة واليوم يشارك هذا الفريق في هذه العملية للاستعداد لعمليات وإجراءاته تقنية.

وأضاف أنهم قاموا بالاستعدادات كافة لهذه العملية التجريبية في محافظة السليمانية، ويعملون على إنجاح العملية وبحسب متطلبات وظروف هذا العصر يمكنهم اجتياز العملية.

وبين أبو بكر إن العملية ستبدأ اليوم وستستمر لمدة 14 يوما وهذا التعداد مهم للجميع وسيكون فرصة مهمة لكيفية وضع برامج التنمية.

من جانبها اعلنت دائرة الاحصاء في محافظة دهوك عن بدء مشروع التعداد التجريبي في قضاء سميل غرب المدينة وذلك استعدادا لاجراء التعداد العام في العراق في 20 من شهر تشرين الثاني المقبل.

واكد جيافان بنافي مدير دائرة احصاء دهوك في تصريح لوكالة شفق نيوز انه تم اختيار اربع محلات داخل المدينة بالاضافة الى اربع قرى تابعة لها.

واضاف بنافي ان ثمانية فرق من الدائرة قامت بتنفيذ عملية التعداد والتي تهدف أولا الى اجراء اختبارات على تسجيل الاسماء وارسالها من خلال البرنامج الالكتروني المخصص من قبل وزارة التخطيط في بغداد. وثانيا، تهدف الى تقييم جهود الفرق المختصة بالتعداد وكيفية تعاملها مع السكان ومعرفة نسبة تسجيل عدد الاسماء لكل فرقة.

وبحسب الإحصائيات، سيشارك في الدورة تقنية 130 موظفاً في مجال الإحصاء في محافظة إقليم كوردستان وسيتم تدريبهم على المشروع إلكترونياً الذي سيستمر لمدة 14 يوماً.

وكان وزير التخطيط محمد علي تميم اعلن امس ان "التعداد التجريبي يبدأ في مناطق محددة بجميع المحافظات، حيث سينفذ في 86 محلة موزعة بين 18 محافظة بواقع 46 محلة في الريف و40 محلة في الحضر، كما سيشارك بتمثيله 764 باحثاً وفنياً وإدارياً من كوادر هيئة الإحصاء".

وأوضح أنه "ستكون هناك 6 محلات سكنية في بغداد ومثلها في البصرة و5 محلات في نينوى و8 محلات في ذي قار مشمولة بالتعداد التجريبي، وكذلك ينفذ في 8 محلات سكنية في السليمانية و3 محلات في أربيل و8 محلات في دهوك و4 محلات في كركوك و6 محلات سكنية في النجف الأشرف ومثلها في بابل، و3 في محافظة ديالى و7 في ميسان و3 في كربلاء المقدسة و2 في الديوانية و7 محلات في الأنبار و4 في المثنى"، لافتاً إلى أنه "تم تقسيم المحلات في التعداد التجريبي الى 450 بلوكاً موزعة بين جميع المحافظات ويتراوح بين 20-30 بلوكاً في كل محافظة".

وأشار إلى أن "الباحثين سيرتدون ملابس تعريفية مثبت عليها شعار التعداد العام للسكان ويحملون الهويات التعريفية الصادر من وزارة التخطيط وفي الإقليم ستكون الهويات صادرة من هيئة الإحصاء في الإقليم، كما سيحملون أجهزة لوحية وتابلت، حيث ترسل المعلومات مباشرة إلى مركز البيانات والمعلومات لتجميعها"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية ستوفر الأجواء الآمنة والمستقرة في المناطق المشمولة بالتعداد".